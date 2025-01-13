從核能復興、金融業AI革命再到減肥藥 大摩展望2025年十大投資趨勢

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-13 12:27

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以 Edward Stanley 為首的團隊在報告中分析今年重要投資走向。首先，他們看好印度將迎來黃金十年，該國經濟今年將繼續成為新興市場中的亮點。得益於國內需求的強勁增長，印度國內生產毛額 (GDP) 增速料將達到 6.5%。

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報告也指出，歐洲軍費進入多年成長階段，背後驅動因素包括：彌補過去 30 年的低投入、減少對美防務依賴，以及俄烏衝突後軍事裝備庫存的補充。大摩預測，要補足過去的投入缺口，必須在當前價格下增逾 2 兆美元的軍費。

此外，隨著降息和資本市場環境改善，全球併購和 IPO 活動有望迎來復甦。大摩預估今年的併購交易公告量將年增 50%，這得益於較低的利率、強勁的股市和企業信心。川普上任可能進一步推動監管政策的放鬆，助力這一趨勢加速。

大摩還指出，美國是全球主要經濟體中，最不自給自足的國家，這一現象在未來數十年內有望得到改善。處於再工業化早期階段的美國，將出現一個多達 10 兆美元的長期經濟機會。

在能源方面，大摩指出，核能因其在脫碳、能源安全和 AI 技術支援下的潛力重新受到關注。到 2050 年，核能在全球電力供應中的佔比，將從 2022 年的 12% 增長至 17%。「我們認為，核能復興有五大趨勢：COP28 目標、GenAI、融資、建設風險和 SMR。」

歐洲再生能源市場正面臨負電價日益普遍的挑戰，且隨著再生能源裝機容量持續成長，這一趨勢料將持續。大摩認為，負電價現象對再生能源開發商構成風險，但同時也為電網基礎設施建設帶來機遇。

AI 方面，大摩認為 AI 在金融業的應用正呈現爆發式成長，銀行和保險商是 AI 應用的領頭羊。未來，AI 在金融領域的應用場景將包括風險管理、客戶服務自動化和投資建議優化，這為金融股帶來重要投資機會。

量子計算則被大摩視為一個「已知的未知」，量子計算的長期影響可能極為深遠。儘管目前仍處於發展階段，但大摩認為，企業和政府必須提前佈局相關領域，例如後量子加密技術，以應對未來可能的網路安全威脅。代理式 AI(Agentic AI) 技術也將崛起，今年將進入發展階段。