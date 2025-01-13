蘋果投資3,500萬美元在中國成立新公司！AI手機要來了？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-13 08:40

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蘋果 (AAPL-US) 上周五（10 日）在華新公司宣告成立，可能事關 Apple Intelligence 落地。

據《第一財經》上周六報導，企業註冊平台的訊息顯示，1 月 10 日，蘋果技術開發（上海）公司成立，註冊資本 3,500 萬美元。該公司經營範圍涵蓋軟體開發、大數據服務、數據處理服務、存儲支持服務等。

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蘋果新公司落戶上海，正值這家科技巨頭積極將人工智慧（AI）服務引入中國市場銷售的 iPhone 的重要時間點，目前這一計畫仍面臨監管機關審批，Apple Intelligence 能否在中國落地，懸而未決。

去年蘋果執行長庫克三度訪華，他在去年 10 月訪華期間曾被問及關於蘋果何時向中國市場推出 AI 手機，當時庫克表示：「我們正在努力推進，這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，希望儘快將 Apple Intelligence 帶給中國消費者。」

奧緯咨詢前董事合夥人張君毅表示：「對蘋果而言，要在中國推出 Apple Intelligence 套件的一個前提，就是數據要留在本地。上海最新設立的公司，也明確了對本地數據處理的要求。」

研究機構 Canalys 分析師鍾曉磊說，他預測蘋果很可能在 ChatGPT 之外推出自己的大模型，並成為最有可能在中國獲得監管機關批准的外國 AI 模型之一。

在 AI 智慧手機領域的合作方面，蘋果也被爆正在跟騰訊、字節跳動等中國科技公司談判，探索如何將這兩大公司的模型整合到 iPhone 系統，以滿足中國用戶的需求。