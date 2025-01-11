〈美股盤後〉降息希望落空 股債雙殺 道瓊暴跌近700點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-11 05:53

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美國去年 12 月非農就業數據意外強勁，進一步鞏固聯準會 (Fed) 放緩降息步伐的預期，週五 (10 日) 股債雙殺，道瓊暴跌約 700 點。

一週來看，標普本週下跌 1.9%，那斯達克指數週降 2.3%。道瓊本週下跌近 1.9%。

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非農就業報告顯示勞動市場非常健康，去年 12 月新增就業超過 25 萬個，失業率降至 4.1%。這對經濟來說是好消息，但對股市就不太好，強勁的數據可能會促使聯準會在更長時間內維持較高的利率。

CME Fedwatch 數據顯示，3 月降息的可能性降至 25% 左右，低於一天前的 44% 左右。

10 年期公債殖利率升至 2023 年 11 月以來最高，接近 5%，這對包括科技在內的成長板塊構成壓力。

其他利空消息也讓市場更加鬱悶，傳白宮很快就會宣布新的晶片出口限制措施，輝達引領晶片股下滑。

全球債券崩盤擔憂與日俱增，英國近期債市動盪，喚醒人們對上世紀 70 年代債務危機的記憶。

美國週五對俄羅斯石油行業實施大規模全面新制裁，新措施針對兩家俄羅斯主要能源公司 Gazprom Neft 和 Surgutneftegas，國際油價走強，能源股逆勢收紅。

美股週五 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 696.75 點，或 1.63%，收 41,938.45 點。

那斯達克指數下跌 317.25 點，或 1.63%，收 19,161.63 點。

S&P 500 指數上下跌 91.21 點，或 1.54%，收 5,827.04 點。

費城半導體指數下跌 124.88 點，或 2.42%，收 5,037.47 點。

NYSE FANG + 指數下跌 262.96 點，或 1.98%，收 12,998.37 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅 Meta 收紅。Meta (META-US) 漲 0.84%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.41%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.98%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.44%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.60%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.84%。

企業新聞

美國最高法院暗示將維持 TikTok 禁令後，社群媒體股 Snap (SNAP-US) 和 Meta (META-US) 週五分別漲 3.57% 和 0.84%。

輝達 (NVDA-US) 下挫 3.00% 至每股 135.91 美元。外傳拜登將在卸任前對 AI 晶片出口實施三級制，輝達全球事務副總裁 Ned Finkle 於聲明指出，這些限制將「損害美國經濟，讓美國倒退，並落入美國對手的手中」。分析指出，輝達直言不諱的聲明「讓投資人更加擔心新規的影響。」

核電巨頭 Constellation Energy (CEG-US) 暴漲 25.16% 至每股 305.19 美元。Constellation 以 260 億美元收購 Calpine，使其成為全美最大的清潔能源供應商。

美國加州洛杉磯發生大規模野火，摩根大通分析師 Jimmy Bhullar 表示，若火勢無法控制，保險損失估計可能會更高，損失將「主要限於」Allstate (ALL-US)、Travelers (TRV-US) 和 Chubb (CB-US) 等房屋保險公司。這三檔股票分別收跌 5.64%、4.26% 和 3.35%。

基因編輯療法生技公司 Intellia (NTLA-US) 下殺 15.14%，該公司宣布裁員約 27%，計劃將其資源集中在開發候選藥物 NTLA-2002 和 nex-z 上，並停止 NTLA-3001 的開發。

經濟數據

美國 12 月非農新增就業報 25.6 萬人，預期 16.4 萬人，修正後前值 21.2 萬人

美國 12 月失業率報 4.1%，預期 4.2%，前值 4.2%

美國 12 月平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 4.0%，前值 4.0%

美國 12 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 12 月勞動參與率報 62.5%，前值 62.5%

華爾街分析

券商傑富瑞 (Jefferies) 美國經濟學家 Thomas Simons 週五在給客戶的一份報告中寫道：「不可否認，這是一份強勁的報告。聯準會幾乎肯定會在今年 1 月和 3 月利率會議中考慮利率按兵不動。」

盈透證券 (Interactive Brokers) 首席策略師 Steve Sosnick 表示：「現在的問題是，如果聯準會因勞動力市場疲軟而尋求降息，那就別想降息了，短期內這不會發生。」

美銀修正對聯準會貨幣政策的預測，其報告中寫道：「鑑於勞動力市場具有彈性，我們認為聯準會降息週期已經結束。」

MRB Partners 報告指出：「如果 10 年期美債殖利率果斷突破 5%，那麼增長擔憂很快就會重新浮現，並引發股票評級下調。」