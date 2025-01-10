〈美股早盤〉美國就業數據強勁 股市應聲下跌
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:40
美股周五 (10 日) 早盤主要指數下跌，因強勁的就業報告，強化了聯準會今年將放緩降息步伐的預期。道瓊指數下跌 0.70%，標普 500 指數下跌 0.79%，那斯達克指數下跌 1.0%，費半下跌 1.78%。
勞工統計局公布的報告顯示，12 月非農就業人數激增 25.6 萬人，高於 11 月下調後的 21.2 萬人。失業率 4.1%，低於預期的 4.2%，平均時薪較 11 月上漲 0.3%。
市場對強勁就業數據的解讀是通膨壓力仍在，這可能導致債券殖利率上升，聯準會的貨幣政策也不太可能放鬆。
Charles Schwab UK 的 Richard Flynn 表示，強勁的就業機會創造和低失業率通常是經濟健康的指標，這自然會讓人感到樂觀，但可能會讓那些希望進一步降息的投資者略感失望。
高盛分析師 Lindsay Rosner 認為，12 月就業報告的強勁表現消除了 1 月降息 25 個基點的可能性，並將焦點轉移到 3 月會議上，屆時進一步降息將取決於通膨的進展。
本周稍早，ISM 服務業指數顯示，美國服務業 12 月增速加快，價格也出現上漲，這加劇了人們對通膨持續存在的擔憂。此外，根據薪資服務提供商 ADP 的數據，私營企業上個月新增就業人數少於預期。
截至台北時間周五 22 時許：
- 道瓊指數下跌 298.64 點或 0.70%，暫報 42336.56 點
- 那斯達克下跌 196.76 點或 1.01%，暫報 19282.12 點
- 標普 500 下跌 46.76 點或 0.79%，暫報 5871.49 點
- 費半下跌 91.69 點或 1.78%，暫報 5070.65 點
- 台積電 ADR 下跌 0.63% 至每股 205.85 美元
- 十年期美債殖利率上漲 8 個基點，至 4.77%
- 紐約輕原油上漲 3.87%，至每桶 76.78 美元
- 布蘭特原油上漲 3.64%，至每桶 79.72 美元
- 黃金上漲 0.7%，至每盎司 2689.31 美元
- 美元指數上漲 0.3%，至 109.50
焦點個股：
達美航空 (DAL-US) 上漲 7.99，報 66.33 美元
達美航空周五發布的第 1 季展望超出分析師預期，因為該航空公司預測今年年初的旅遊需求強勁。執行長巴斯蒂安表示，這可能是該航空公司有史以來最好的成績。
達美航空預計今年將產生超過 40 億美元的自由現金，較 2024 年增加 18%，處於其 30 至 50 億美元年度目標的中間值。該公司預計全年調整後每股獲利將超過 7.35 美元。
Walgreens(WBA-US) 上漲 21.85%，報 11.24 美元
沃爾格林 (Walgreens) 周五 公布第 1 財季獲利和營收超出預期。該公司關閉多家門市並削減其他成本，以擺脫困境。
即使業績大幅超出預期，沃爾格林仍維持其 2025 財年調整後每股獲利 1.4 至 1.8 美元的預期。該公司在新聞稿中並未提及全年銷售預期。但 10 月時該公司預計本財年營收在 1470 至 1510 億美元間。
輝達 (NVDA-US) 下跌 3.47%，報 135.26 美元
拜登政府計畫對輝達等公司的 AI 晶片出口實施新一輪限制，輝達批評此舉是白宮試圖透過在最後一刻推出規則，來削弱即將上任的川普政府，並且對於增進國家安全毫無意義，還有損美國經濟。
輝達政府事務的副總裁 Ned Finkle 在聲明中表示，極端的「國家限制」政策將影響世界各國的主流電腦，對於增進國家安全毫無意義，反而會促使世界各國採用替代技術。
華爾街分析：
Sit Fixed Income Advisors 的 Bryce Doty 表示，債券投資者在就業數據公布之前就已經很緊張了。這份報告將加劇殖利率的持續上升，並將下一次聯準會降息的時間推遲。投資人可能要到下一季才會看到再次降息。
不過他認為，在某個時候，每個人都站在交易的同一邊，市場將會朝相反的方向突破。因此，「今天可能是勇敢的債券投資者的買入機會（儘管「勇敢的債券投資者」通常是一個矛盾的說法）」。
Premier Miton Investors 的 Neil Birrell 指出，就業市場的表現遠遠強於預期。這對經濟實力來說是個好消息，對股市來說是個壞消息，任何希望平靜地開始新年的想法現在都已經完全破滅了。
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