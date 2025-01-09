川普關稅威脅迫在眉睫！美銀：黏性通膨跡象正在增加 Fed今年恐不再降息

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-09 17:14

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根據《CNBC》報導，美銀美國經濟學家 Aditya Bhave 在寫給客戶的備忘錄中表示，「甚至在我們考慮財政寬鬆或關稅前，通膨就已經進入令人擔憂的階段」，並稱政策變化將對個人消費者支出 (PCE) 構成上升風險。

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經濟學家此前已經示警，美國消費者雖不直接支付關稅，但部分關稅成本將以產品價格上漲的形式轉嫁給消費者，至少在短期內可能推升通膨。

Fed 上月進一步降息 1 碼，並預估今年只會降息兩次，次數較去年 9 月時的四次減半。Fed 主席鮑爾表示，這一預測考量到川普政策的潛在影響。

Fed 將於 1 月 28 日至 29 日舉行今年首次貨幣政策會議，根據芝商所 FedWatch 數據，Fed 本月降息 1 碼機率僅 4.8%，交易員還預測今年全年 Fed 只會降息一次。

此外，美債殖利率近幾周穩步攀升，顯示交易員預估利率將在更長時間內保持在高檔，凸顯投資人持續擔憂通膨。

美國 10 年期公債殖利率一度升至 4.73%，創去年 4 月以來新高，20 年美債殖利率更衝破 5%。自去年 9 月 Fed 開始降息以來，美國 10 年期公債殖利率 (US10YY) 累計攀升約 100 基點。

東吳證券首席經濟學家蘆哲表示，近幾個月美債殖利率持續走高，川普交易行情的持續是基本背景，Fed 上月會議釋放的鷹派訊號是進一步催化劑，而自去年底到現在的數據真空期、交投清淡等市場情緒是支持美債殖利率高檔震蕩的短期因素。

在美債拋售壓力放大之際，美國財政部周二 (7 日) 發行的 390 億美元 10 年債需求慘淡，得標利率為 4.68%，創 2007 年 8 月新高，遠超過上月 11 日標售時的 4.235% 得標利率，這也是 2024 年 10 月以來首次出現尾部利差，得標利率較預發行利率高出 0.2 個基點。