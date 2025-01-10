捍衛投資人權益！投保中心22年來獲賠324億元 2024分配近10億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 23:08

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證券投資人及期貨交易人保護中心今 (10) 日舉行新春記者會，董事長張心悌指出，中心成立屆滿 22 年，截至 2024 年底，總計協助逾 18.5 萬位投資人進行 300 件團體求償案件，求償金額達新台幣 799 億元；其中 83 件經法院判決全部或一部勝訴確定，判決賠償金額約 324 億元。2024 單年度分配超過 9.8 億元，使投資人的損害得以獲得部分賠償。

張心悌表示，為能迅速取得賠償，免去訟累，投保中心與部分發行人、刑事被告、董監事、會計師及會計師事務所等民事求償對象達成和解，歷年累計替投資人取得約 63 億元的和解金。

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另透過勝訴訟判決取得 (包括強制執行、判決確定後清償及取得不法所得部分) 金額約 13 億元，合計取得賠償款項約達 76 億元，並陸續分配予授權投資人。

近幾年就團體訴訟取得賠償款項未經授權人領取部分，投保中心亦積極辦理「錢找人」活動，呼籲授權投資人儘速與該中心聯繫，以利後續賠償款的分配。

投保中心表示自去年起，投保中心推動盡責審議諮詢機制，對於積極行使職權，善盡責任之獨立董事，期能免去訟累，進而鼓勵並引導董監事盡責。

去年投保中心提起解任訴訟達 16 件，其中涉及內線交易而為解任事由者更占大多數，投保中心指出，此部分涉及上市櫃公司負責人守法義務之意識，乃未來持續宣導及強化關注的重點。尤其前幾年社會矚目的光洋科、如興經營權紛爭所衍生的解任訴訟案件，近期皆已經最高法院裁判解任確定，被解任之董事三年內不得擔任所有上市櫃及興櫃公司董監事，使不適格之董監事得屏蔽於資本市場。

此外，近期法院實務裁判亦肯認涉及不法行為之董監事得跨公司予以解任，此等判決應可有效促進公司治理並明市場法紀落實守法義務的要求。

隨著數化時代的來臨，投保中心官網全新改版升級，並於去年 12 月 25 日上線，新增線上申訴申請、線上調處申請以及線上信箱等功能，讓民眾操作更加便捷，也大幅提升了服務的即時性與便利性。投保中心總經理林俊宏直言，2025 是投保中心的數位元年。

此外，投保中心亦就團體訴訟公告受理求償登記，新增線上數位受理方式，依電子簽章法並藉由第三方 (台灣網路認證股份有限公司) 驗證方式及數位簽章機制，以便利案件受害投資人授權求償登記，同時也節省受理作業時間，更能有效協助投資人訴訟主張權益。