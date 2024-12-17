上詮自結11月虧損收斂 EPS -0.05元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-17 17:31

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上詮 (3363-TW) 近期遭主管機關列注意股，今 (17) 日公布 11 月自結財務數字，稅前虧損 200 萬元，稅後虧損 500 萬元，虧損皆較上月、去年同期收斂，每股虧損 0.05 元。

上詮第三季營收 3.83 億元，年增 17%；稅前淨損 2,100 萬元，較去年同期由盈轉虧，稅後虧損 1500 萬元，較去年同期由盈轉虧每股虧損 0.14 元。

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