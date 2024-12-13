郭明錤：奇景攜手上詮藉WLO 技術優勢 將搶進台積電、輝達供應鏈

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-13 17:16

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郭明錤表示，上詮將在 2025 年率先量產光纖陣列元件（FAU）與系統內光纖跳線，並運用可耐回焊透鏡式光纖陣列連接器（ReLFACon）技術提升 FAU 封裝精度，預計 2026 年進入大量出貨階段；其中，持股 5.3% 的策略夥伴奇景光電，將以 WLO 技術優勢協助提升 ReLFACon 設計與製造能力。

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在終端應用布局方面，台積電計劃於 2026 年推出整合 CoWoS 與緊湊型通用光子引擎（COUPE）的 CPO 技術，以解決 AI 晶片因算力提升帶來的傳輸瓶；。同時，輝達預計在其 Blackwell 後續的 Rubin 系列晶片採用 CPO 技術，其中 Rubin 與 Rubin Ultra 分別將於 2026 年與 2027 年量產。