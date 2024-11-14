上詮：2026年資料中心光纖連接轉型 明年CPO光纖陣列產品出貨

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-14 21:46

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光通訊廠上詮 (3563-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理胡頂達表示，2026 年起，資料中心將由現有的插拔式光纖連接，逐步轉向 CPO 整合光學引擎的發展，明年 CPO 光纖陣列相關產品將小量出貨，有望帶動營收成長。

胡頂達指出，半導體產業正朝向更高速的光電傳輸邁進，從現有的 100G 到 400G 傳輸速度，未來將提升至 800G 到 1.6T，而 3.2T 以後的應用將直接整合光學引擎於 IC 晶片中，以滿足高頻寬傳輸需求。

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關於獲利展望，胡頂達表示，2025 年 CPO 光纖陣列相關產品將有小量出貨，加上既有產品線受惠全球資料中心建置需求成長，可望帶來營收成長動能；而目前虧損主要來自研發投入，若扣除研發費用增加的 4,200 萬元，上詮營運表現與去年相當。

另外，上詮在 2023 年發表的 ReFaCom 光纖陣列產品，具備可耐回流焊的特性，已獲得客戶認可，目前已與多家半導體廠商進行相關產品驗證。

前三季產品組合中，跳接線及互連產品營收占比達 79%，較去年同期成長 8%；光模組產品占 12%；矽光及 CPO 封裝產品占 7%，較去年的 5% 微幅增加。區域營收以美洲市場為主，達 78%，約 7.8 億元。

上詮第 3 季營收 3.83 億元，季增 8.5%，年增 16.6%；毛利率 14.2%，季減 5.8 個百分點，年減 5.2 個百分點；營業虧損 1.67 億元，較上季、較去年同期轉虧；營益率 - 4.4%，季減 6.0 個百分點，年減 8.6 個百分點；稅後虧損 1.48 億元，較上季、去年同期轉虧，每股虧損 0.14 元。