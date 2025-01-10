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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.96%，報0.5545元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40


截至台北時間10日21:40，紐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.96%，暫報0.5545點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.50%
  • 近 1 週：+0.09%
  • 近 3 月：-7.61%
  • 近 6 月：-8.59%
  • 今年以來：+0.07%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.92，本日下跌0.82%
  • 歐元/美元相關性0.76，本日下跌0.63%
  • 英鎊/美元相關性0.65，本日下跌0.8%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日下跌0.42%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日下跌0.71%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌0.62%

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紐元/美元0.5563-0.64%
澳元/美元0.6157-0.58%
歐元/美元1.0259-0.38%
英鎊/美元1.2239-0.55%

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