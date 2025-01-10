外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.96%，報0.5545元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40
截至台北時間10日21:40，紐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.96%，暫報0.5545點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.50%
- 近 1 週：+0.09%
- 近 3 月：-7.61%
- 近 6 月：-8.59%
- 今年以來：+0.07%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日下跌0.42%
- 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日下跌0.71%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌0.62%
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