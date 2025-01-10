台中銀2024賺進83億元創新高 年終獎金霸氣發7個月
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 22:25
台中銀行 (2812-TW) 今 (10) 日公告 2024 年 12 月合併稅後純益 7.02 億元，全年合併稅後純益 83.09 億元，創下歷年新高紀錄，較去年同期成長 21.82%；台中銀宣布，今年將發放平均 7 個月年終獎金，顯示公司在穩健成長的同時，始終秉持「員工為最有價值資產」的理念，與員工共享成果。
台中銀董事長施建安表示，這一成就來自全體員工的辛勤付出與卓越表現，藉由提高年終獎金，向每位員工表達最誠摯的感謝，並與大家共享公司成長的果實。
台中銀表示，公司一向以員工為核心，致力於提供全方位的關懷與支持，此次年終獎金的提升，是公司對員工努力的肯定與嘉獎，旨在提升員工的整體薪酬待遇，增強員工的工作幸福感和歸屬感。
台中銀深信員工是創新與永續發展的核心動力，為吸引與保留人才，持續優化薪酬結構，並透過多元管道招募背景多樣的專業人才，傳承企業精神、創造價值，邁向永續經營與卓越成就。
近年來，台中銀經營表現突出，連續 9 年入選「臺灣高薪 100 指數」成分股，並連續 7 年為「臺灣就業 99 指數」成分股之一，充分展現其在追求經濟效益同時，對薪酬福利的重視與承諾，穩步實現「永續經營」的目標。
展望未來，台中銀表示，將繼續秉持「員工為優先」的企業文化核心價值，致力於以人為本，打造一個讓員工感到驕傲的工作環境，台中行對員工的關懷與承諾，不僅僅體現在數字上，更體現在公司對員工身心健康的全面關注。
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