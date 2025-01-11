外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.13%，報1473.89元
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 00:30
截至台北時間11日00:30，美元/韓元上漲16.5點漲幅達1.13%，暫報1473.89點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.03%
- 近 1 週：-0.84%
- 近 3 月：+8.52%
- 近 6 月：+5.40%
- 今年以來：-1.31%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.74，本日上漲0.07%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.39%
- 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.74%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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