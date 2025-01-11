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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.13%，報1473.89元

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 00:30


截至台北時間11日00:30，美元/韓元上漲16.5點漲幅達1.13%，暫報1473.89點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.03%
  • 近 1 週：-0.84%
  • 近 3 月：+8.52%
  • 近 6 月：+5.40%
  • 今年以來：-1.31%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.74，本日上漲0.07%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.39%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.74%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.88%
  • 澳元/美元相關性-0.62，本日上漲0.84%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日上漲0.66%

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美元/韓元1473.081.08%
人民幣/美元0.1363750.00%
紐元/美元0.5556-0.77%
澳元/美元0.6145-0.78%
歐元/美元1.0244-0.52%

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