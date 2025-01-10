外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.84%，報0.6141元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40
截至台北時間10日21:40，澳元/美元下跌0.0052點跌幅達0.84%，暫報0.6141點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.75%
- 近 1 週：-0.16%
- 近 3 月：-7.76%
- 近 6 月：-8.12%
- 今年以來：+0.05%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日下跌0.76%
- 美元/新加坡幣相關性-0.77，本日下跌0.45%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌0.65%
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