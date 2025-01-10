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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.84%，報0.6141元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40


截至台北時間10日21:40，澳元/美元下跌0.0052點跌幅達0.84%，暫報0.6141點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.75%
  • 近 1 週：-0.16%
  • 近 3 月：-7.76%
  • 近 6 月：-8.12%
  • 今年以來：+0.05%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.92，本日下跌0.95%
  • 歐元/美元相關性0.67，本日下跌0.63%
  • 英鎊/美元相關性0.54，本日下跌0.79%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日下跌0.76%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.77，本日下跌0.45%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.73，本日下跌0.65%

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澳元/美元0.6154-0.63%
紐元/美元0.5561-0.68%
歐元/美元1.025-0.47%
英鎊/美元1.2233-0.60%

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