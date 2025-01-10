search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.81%，報1.2207元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 21:40


截至台北時間10日21:40，英鎊/美元下跌0.01點跌幅達0.81%，暫報1.2207點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.44%
  • 近 1 週：-0.59%
  • 近 3 月：-5.84%
  • 近 6 月：-3.76%
  • 今年以來：-1.68%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.76，本日下跌0.64%
  • 紐元/美元相關性0.65，本日下跌0.96%
  • 澳元/美元相關性0.54，本日下跌0.84%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.42%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.69，本日下跌0.76%
  • 美元/瑞郎相關性-0.65，本日下跌0.69%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
英鎊/美元1.2231-0.62%
歐元/美元1.0249-0.48%
紐元/美元0.556-0.70%
澳元/美元0.6153-0.65%

延伸閱讀


Empty