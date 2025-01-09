Evercore ISI：產品組合營收預期加速 戴爾2025年可望持續噴漲

鉅亨網編譯許家華 2025-01-09 12:50

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Evercore ISI 周三 (8 日) 分析報告指出，戴爾科技 (DELL-US) 2025 年股價預計表現強勁﹐因此維持該股「跑贏大盤」評級和 150 美元的目標價。

Evercore ISI 指出，戴爾整體產品組合 (包括 AI 伺服器、儲存和個人電腦) 的營收預期加速，驅動股價的看漲前景。

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在 45 億美元的積壓訂單和季增 50% 的通路動能支撐下，戴爾 AI 伺服器的需求持續強勁。

儘管如此，分析師表示，戴爾訂單轉換為營收的過程在很大程度上依賴於 GPU（圖形處理單元）的分配。

雖然人工智慧伺服器的需求主要由二線雲端運算公司推動，但 Evercore 表示，企業客戶對戴爾也越來越感興趣。戴爾擁有 2000 家以上的企業 AI 客戶，預計 2026 財年還會再大幅增加。

戴爾預計其基礎設施解決方案集團 (ISG) 和客戶端解決方案集團 (CSG) 都將在 26 財年實現成長，而成長最強勁的是人工智慧伺服器，其次是傳統伺服器、儲存和個人電腦。

儲存是另一個預計會成長的領域，Evercore 認為戴爾有望重新奪回失去的市佔。他們補充，戴爾還在開發「Project Lightning」，這是以 AI 為核心的客戶的內部平行文件系統，預計今年秋季推出。

Evercore 表示，儘管 10 月季度 PC 表現低迷，但戴爾對 PC 升級週期仍持樂觀態度，這得益於 2025 年 10 月 Windows 10 的生命週期終止以及大量老舊 PC 的安裝基礎。

總體而言，Evercore ISI 對戴爾的前景持樂觀態度，雖然戴爾面臨相當競爭的 AI 伺服器市場，充斥 Super Micro、HPE 和聯想等競爭對手，但預計主權和企業市場的競爭對手會較少，這使得戴爾的股票成為投資者值得關注的選擇。