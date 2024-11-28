看來AI不給力 PC銷售仍萎靡 惠普、戴爾挫逾11%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-28 13:32

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PC 業務仍然是惠普主要營收來源，對其整體業績影響重大，而戴爾的前景也因 PC 銷售疲軟而令人失望，因此這兩家周三股價分別下跌了 11% 和 12.25%

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在 2020 年和 2021 年，由於疫情導致的居家工作和學習需求激增，全球 PC 銷售達到約 3.4 億台，較疫情前增長 29%。然而，2023 年的 PC 銷售額較 2021 年下降 27%，甚至比疫情前水準低 6%。 2024 年第三季的銷售量與去年持平，仍未見明顯回升。

許多分析師原本預期今年下半將會迎來復甦，主要受到三個因素的推動：首先，2020 和 2021 年的 PC 現在已經使用了三到四年，可能需要更新；其次，Windows 11 的普及率緩慢，而微軟計劃在 2025 年結束對 Windows 10 的免費支持，這可能促使用戶考慮購買新機；最後，新的 AI PC 產品的推出也可能刺激需求。

然而，PC 市場仍未如預期復甦。分析師 Dave Heger 表示，儘管惠普的銷售額年增 1%，但整體成長仍不夠強勁。過去九個月，惠普 PC 銷售額僅成長 3%，但較 2021 年下降 16%；而戴爾 PC 銷售額則較去年下降 2%，較 2021 年下降 17%。反而是，戴爾的伺服器和網路業務在此期間增長了 61%。

戴爾營運長 Jeffrey Clarke 法說會上指出，消費者仍推遲更新 PC，這點反映在公司業績上。 Gartner 的報告顯示，許多企業和用戶將更換週期延長至五年甚至六年，這使得原本應該更新的 2020 和 2021 年款 PC 仍然在使用中。

儘管惠普預測 2025 年的 PC 銷售將成長，但增幅僅百分比個位數偏中段 (即約莫 5%)，顯示出市場復甦的挑戰仍然存在。惠普執行長 Enrique Lores 在法說會上表示，他們相信隨著 Windows 更新的逐步推進，2025 年的機會將會更大。

總之，儘管 AI 技術的進步為市場帶來了新機會，但目前的需求仍未能顯著推動 PC 銷售的成長。

預期中的催化劑未能推升 PC 銷售成長的原因：