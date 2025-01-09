野火導致南加州7萬戶斷電 愛迪生國際股價暴跌逾10%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-09 16:00

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截至周三下午，其子公司南加州愛迪生的 69601 名客戶受到停電影響。南加州愛迪生的數據顯示，進一步的停電可能會影響另外 42000 名客戶。

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愛迪生國際的股票在最近的交易中下跌了近 13%，領跌標普 500 指數。由於周三的大幅下跌，愛迪生國際的股票在過去一年中跌至負值。

投資者對野火感到恐懼和不確定性，這似乎給愛迪生國際的股票帶來壓力。

洛杉磯消防局表示，與帕利塞德斯大火相關的風「預計今天仍將保持極端狀態，所有居民都被要求遵循疏散命令」。至少有兩人在四場橫跨數千英畝的大火中喪生，周三洛杉磯縣的大火是由於乾燥的條件和極端的風造成的。

截至 1 月 1 日，加州三分之一的地區正經歷乾旱。當地消防員表示，他們沒有能力應對如此規模的大火，而且有限的供水阻礙了他們的努力。

南加州七個縣約 80000 名居民被勒令疏散。與此同時，大約 1000 座建築物被摧毀。根據摩根大通保險分析師的初步估計，洛杉磯富裕的太平洋帕利塞德斯社區的一場大火，可能造成約 100 億美元的保險損失。

愛迪生國際周一警告說，近 30 萬客戶正在考慮進行公共安全停電 (公用事業公司關閉電源以減輕野火的蔓延)，因為聖安娜風帶來高達每小時 100 英里的陣風。雖然該公司表示，這種停電「只是最後的手段」，但愛迪生國際公司也在 11 月和 12 月斷電，因為極端的風加劇了野火風險。

去年的停電曾短暫導致股價下跌，但幅度要小得多：EIX 在 11 月 6 日（11 月火災開始時）下跌了 1%，隨後在 11 月的其餘時間裡出現反彈，而在 12 月初的火災中，股價僅下跌了 2% 多。

多年來，公用事業公司一直在努力應對野火預防和準備問題。加州以前的野火與電力設備問題有關，但到目前為止，還沒有公開資訊將愛迪生公司與這些火災聯繫起來。

美國銀行分析師 Ross Fowler 周三在給客戶的報告中表示：「目前，沒有跡象表明南加州愛迪生 (SCE) 的設備被認為是引發火災的原因，因為南加州愛迪生公司沒有提交電力服務事故報告 (ESIR)。」「多家媒體報導，SCE 的設備至少受到了火災的影響，我們預計與火災相關的費用將有所增加，無論火源是什麼，」