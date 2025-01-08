皇龍2025台南永康及仁德兩大案完工交屋 挹注成長動力倍增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 14:34

‌



上櫃建商皇龍開發 (3512-TW) 在 2025 年將有台南永康及仁德兩大建案完工交屋，加上去年底完工的台南關廟「皇龍大砌」案大量交屋貢獻營收，預估 2025 年營收成長動力高，此外，在皇龍原有的散熱部門，仍持續與晶片廠合作開發關鍵液冷零組件，預計在第二季完成產品認證，推廣於液冷系統終端客戶。

皇龍開發在台南 關廟「皇龍大砌」案在去年底完工，此一總銷約 10 億元的建案，已 100% 完銷，預估有高達 7 億元的交屋量落在 2025 年首季。

‌



同時，除去年底完工的關廟「皇龍大砌」案外，皇龍開發 2025 年還有台南永康的「皇龍六璽」及仁德的「東門 CASA」兩案完工交屋，分別總銷各爲 2.3 億元及 13.2 億元，其中尤以 96 戶的「東門 CASA」最為搶手，銷售率達 51%。

皇龍手中目前仍 4 筆在建個案，尚未開始銷售，預估在 2026-2027 年陸續完工，市場估這 4 筆皇龍在建個案的總銷金額合計達 88.2 億元，同時，皇龍也有持續購地再推出建案的進一步發展計畫。

此外，皇龍原有的散熱事業部門仍積極運作中產品開發中，持續與美系晶片公司合作開發關鍵液冷零組件系統，預計在今年第二季完成產品認證，推廣於液冷系統終端客戶。