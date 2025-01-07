〈房產〉信義房屋調查：2年來最保守 只剩16%還看漲房價 26%憂貸款成數不足

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 16:27

‌



信義房屋 (9940-TW) 針對官網使用者進行 2025 第一季的購屋意向調查，調查期間央行第七波選擇性信用管制措施已上路一季，調查結果民眾延續政策後保守心態，兩季時間看漲房價減少了 40 個百分點，長期調查結果顯示當前房市信心，是近兩年以來最保守的時候。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖然台灣央行沒有再祭出第八波管制，但購屋人也未因此而轉趨樂觀，顯示不管是實質面還是信心面，央行的政策仍威力猶存，對比實務上的市場交易，整體房市出現量縮降溫，不管是一二手市場都受到顯著影響。

‌



此次問卷調查顯示，2024 年上半年景氣看法最樂觀的時候，有高達 56% 的受訪者認為房價會上漲，但央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制影響，連續兩季房市樂觀情緒都反轉往下，此次調查剩下 16% 看漲房價，看跌房價比例達 52%，整體房市已經沒有不買會更貴的氛圍。

至於房貸限縮影響調查，有 26% 擔心貸款成數不足，連兩次調查貸款成數都是民眾最擔心的部分，僅有 22% 表示首購不擔心受影響，另外有 20% 擔心房貸利率會超過 2.5%，11% 受訪者擔憂怕房貸要排隊或申請不到，20% 受訪者則認為不清楚。

而外在情勢部分，美國新任總統即將就任，雖然現階段該事件還未成為民眾決定購屋的關鍵因素，不過調查也顯示民眾仍多少有所顧慮，有 49% 受訪者認為股市波動會變大，房價可能修正，有 22% 認為跟國內沒關係，不影響房市，也有 29% 答覆認為不清楚，調查顯示針對美國總統就任後的變化，近半民眾可能認為要觀察會有影響，但也有一半認為不清楚或沒影響。

曾敬德表示，此季調查民眾對於房市看法保守，房市還是會維持自用當道格局不變，房貸緊縮在 2025 還是影響民眾房市信心與購買力的重要關鍵。