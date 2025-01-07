〈房產〉人氣帶旺買氣 北台灣這區人口淨增長居冠 房市平均每天可成交8戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 11:28

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人口淨增長的區域居住需求也會增加，進而帶動當地商圈發展與繁榮，房仲業者彙整 2024 年基隆市、台北市、新北市、以及桃園市等四縣市人口淨增加前十名行政區，累計至 2024 年 11 月，新北市淡水區人口增加 5808 人居冠，房市交易在基北北桃四縣市行政區中也最為熱絡，平均每日至少有 8 戶成交。

新北市淡水區新市鎮經過多年開發，近幾年人口與房市交易都有顯著的成長，2024 年 11 月淡水區人口已正式突破 20 萬人大關。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，由於雙北房價基期較高，淡水區相對親民的房價受到越來越多購屋族的關注。其中新市鎮生活與商業機能已逐步發展成熟，也吸引越來越多人口移入。

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交通建設方面除了既有捷運淡水信義線之外，近年淡海輕軌通車，以及興建中預計 2025 年完工的淡江大橋，都將讓淡水交通更趨完善，提高通勤族在淡水購屋的意願。淡水區 2024 年累計 2,738 戶交易，平均房價每坪 29.1 萬元，2 字頭的房價對於雙北地區的首購、通勤購屋民眾而言相當具有吸引力。

而桃園市龜山區 2024 年人口淨增加也達 5,172 人排名第二。陳金萍指出，桃園市龜山區與新北市相鄰，也因此成為眾多脫北族移居的首選地區，其中鄰近林口的 A7 重劃區享有機場捷運的交通優勢，加上房價較周邊林口、新莊親民，討論程度居高不下。而龜山區內的龜山工業區、華亞科技園區也吸引眾多廠商進駐，也帶來大量就業機會吸引人口移入。

而桃園捷運棕線總合規畫報告現已通過行政政院審議，未來可望連結台鐵桃園車站與台北捷運迴龍站，交通機能提升將進一步吸引大台北及桃園地區的通勤族、首購族移入。龜山區 2024 年平均房價每坪 31.7 萬元，相對實惠的 3 字頭房價 2024 年累計 1,068 戶交易。

觀察基北北桃人口成長前十名行政區房市 2024 年的平均交易總價，桃園市楊梅區及觀音區這兩個行政區平均總價都不到 1000 萬元，在基北北桃四縣市之中，購屋負擔相對輕鬆。

其中楊梅區 2024 年住宅交易平均總價 707 萬元，平均每坪 19.5 萬元也是榜上最低。陳金萍指出，楊梅區內有幼獅工業區、鄰近龍潭科學園區，就業機會豐富支撐居需求，加上台鐵、國道 1 號的交通機能，以及平均 1 字頭房價，吸引周邊地區首購族群外溢至楊梅區，2024 年人口增加 1,487 人，人口增加數排名第七。

而桃園市觀音區 2024 年住宅平均購屋總價為 541 萬元，是排行榜上總價最低的行政區，平均每坪 20.4 萬元。