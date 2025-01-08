〈CES 2025〉吳曉波：輝達合作車廠更動 或許藏著中美科技的新「暗戰」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-08 10:24

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AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 周一 (6 日) 在 CES 展公布多項布局進展，車用相關更是一大重點，新一代車用晶片 Thor 終於正式推出，並公布合作車廠，有特斯拉、比亞迪、賓士、理想、豐田、捷豹、極氪，但蔚來和小鵬從輝達朋友圈消失了，專家認為這一變化或許藏著中美科技的新「暗戰」。

中國財經作家吳曉波表示，蔚來曾點亮第一顆輝達智駕晶元 Orien-X，當時市佔率僅次於特斯拉的 FSD，是大多數中國國內車廠的標配，小鵬也曾是 Orien-X 最大客戶，如今蔚來和小鵬都擁有自研晶片，分別是全球首顆 5 奈米神璣晶片，小鵬則打造一顆相當於 3 顆 Orien-X 的圖靈 AI 晶片。

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由於 Thor 從去年年中量產跳票到今年年中，而智駕晶元供應緊張，會影響到車廠研發和生產計劃，繼而干擾新品投放節奏，吳曉波則認為這是在倒逼著中國車廠加快自研智駕晶片的步伐。

輝達晶片毛利率高達 90%，晶片若是自主可控將極大控制成本，中國車廠無論是在新品端還是成本端都將獲得競爭優勢。先採購再自研，先低端再高端，這是實現國產替代的典型方式，而輝達晶片也非無敵，市場周二 (7 日) 也用腳投票，輝達終場挫跌 6.22% 至每股 140.14 美元。

吳曉波還認為，中美在今年 CES 展場內的摩擦與暗戰，實則洶湧澎湃。去年許多參展的中國企業因疫情來不及辦簽證，參展數量不僅高峰時期的 1/3，今年則有近 1500 家中國 (含港台) 企業參展，占參展商總數逾三成，大多數是專精電子產業的中小企業。中美兩國企業數量加起來，佔總數的九成。

他並指出，在晶片、消費電子、智慧汽車三個領域，中美兩國企業數量陣營森然。在晶片領域無一中國龍頭企業參展，而美國除輝達外，還有英特爾、高通、超微都有重磅新品發佈，但在智慧汽車跟智慧家居領域反倒是中國主場，TCL、海信、極氪、小鵬、長城等企業到場，都帶來各自的新品，美國三大車廠則未出現在相關報導。

此外，從往年的現場來看，一些中小參展商的展台常常門可羅雀，許多人是抱著參加「廣交會」的心態去的，但今年略有不同的是，場外出現了很多意外的「摩擦」，特別是簽證問題。

雖然參展的中國企業多，但人能不能過去就是另一個問題了。多家企業證實，即便到去年 12 月初簽證「衝刺」階段，拒簽率超過 40%。若在面簽時提到要參加 CES，拒簽率將提高到 90%。即使持有 CES 正式邀請函仍會被拒簽，且無任何理由。