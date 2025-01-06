就職倒數！川普經濟學2.0時代將至 小摩、高盛美銀評估對市場影響

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-06 11:56

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距離川普 20 日就職美國總統倒數不到兩周，高盛、摩根大通和美國銀行最新預估，只要他對中國、歐洲和加拿大加徵的關稅不會引發嚴重通膨，今年美國經濟表現將十分強勁。

《財富中文網》報導，由於 AI 反彈才剛開始，通膨正接近目標範圍，就業也相當穩定，多數分析師對今年美國經濟感到樂觀，但川普是最大變數，這位共和黨政客的捲土重來讓人對未來經濟走勢不禁產生疑問。

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根據民調機構 Morning Consult 調查，共和黨選民在去年 11 月大選落幕後一周內，消費情緒飆升近 30%，創拜登 2020 年上任以來最高。

但經濟學家則沒這麼樂觀，很多人認為川普上任後政策能有多少實效存疑，關稅問題是主要擔憂，一些國家將不得不就 10% 至 20% 的新稅率跟美國展開談判，但川普此前威脅金磚國家若繼續推進去美元化計畫，將加徵 100% 關稅。

因此，儘管聯準會 (Fed) 主席鮑爾和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能贏得抗通膨的戰役，但經濟學家擔心，川普的關稅措施恐意味著最終還是會抗通膨戰役中敗北。

摩根大通預估今年美國經濟將成長 2.3%，主要受惠於消費者在前三季平均貢獻實質 GDP 成長表現的 78%。此外，勞動市場料將保持健康，就業持續成長，失業率穩定在 4% 附近。隨著勞動市場正常化，通膨率也會正常化，今年個人消費支出通膨率今年料將降至 2%。

但摩根大通分析指出，川普提出的關稅、減稅、減少監管和打擊移民計畫恐導致今年底美國通膨率回升至 2.7%，Fed 利率也可能回升至 3.75% 至 4%。隨著勞動市場趨緊，失業率將保持在 3.9% 左右，到明年初的減稅刺激措施則將拉動美國實質 GDP 成長 2.8%。

美國銀行認為，川普經濟學 2.0 對消費者來說是一把雙面刃，Fed 將繼續降息至 4% 左右，目前利率在 4.5% 至 4.75% 之間，預計今年會在 3 月和 6 月將降息兩次。

美銀全球研究的 Claudio Irigoyen 與 Antonio Gabriel 在最新研究報告中把即將上任的川普政府當做潛在「重大」經濟衝擊，並稱風險具兩面性，但表示新政府若重視促進經濟成長，淡化不利於成長的方面，即關稅和移民限制，美國實質經濟成長率恐比預期來得更強，甚至可能超過 3%。

高盛的美國經濟學家 Ronnie Walker 則覺得川普會對中國徵收 20% 關稅，而不是選舉期間威脅的 60%。「針對中國的關稅恐來自他上一任制定的商品清單，且可能很快徵收。儘管川普還提議普徵 10% 至 20% 關稅的風險很高，但不是底線。」

但 Walker 認為，關稅將是 Fed 主席鮑爾面臨的一大難題，「若出現關稅問題，今年通膨恢復到 2% 的目標可能延後」。