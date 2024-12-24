美貿易政策不確定性巨大！高盛估明年全球GDP降0.4個百分點 下調陸歐成長預期

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-24 12:00

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高盛 (GS-US) 最新預估，美國經濟將在 2025 年成長 2.5%，連 3 年超過市場預期跟其他已開發國家，最大風險是全面高關稅，歐元區則將小幅成長 0.8%，這反映出持續的結構性阻力和貿易政策不確定性的打擊，中國成長率亦下調至 4.5%，主要原因是美國的高關稅。

高盛的基本情景預測反映出風險環境整體溫和，並預示美國經濟表現持續領先。股票、大宗商品和已開發市場債券將實現溫和正回報，同時美元將逐步走升，但由於市場在很大程度上已反映這種風險偏好的趨勢，因此在基本情境預測的尾部風險上，應保持謹慎。

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全面貿易戰風險恐進一步推動美元走強，但會對全球股市帶來壓力。美股高估值不僅壓低長期預期回報，還可能加劇對任何經濟疲軟的敏感反應。相較之下，若政策轉向更有利於企業，或是油價因過剩產能而顯著下跌，抑或市場對通膨和財政風險的擔憂被證明過度，則可能出現積極的利好因素。

高盛指出，今年全球經濟成長率預估為 2.7%，與去年速度相當，略高於高盛對潛在成長率的估值，其中美國經濟成長再次在已開發市場中領先。此外，今年經濟數據也進一步強化該投行對疫後經濟正常化的長期樂觀預期。

至於川普第二任將如何調整美國的經濟政策，高盛在貿易、移民、財政和監管四方面預測對美國 GDP 影響，在普徵 10% 關稅情況下，將導致一段充滿不確定性的時期，恐收緊金融環境並對經濟成長造成壓力。

在高盛的基準情境中，這種不確定性最終將得到解決，金融環境也會重新放鬆，但在關稅風險情境下，不確定性恐持續加劇，金融環境進一步緊縮，對經濟負面影響將更加顯著。

高盛認為，川普可能在 1 月 20 日就職後不久宣布針對中國商品和汽車的關稅，這可能會加劇企業和市場參與者對更廣泛關稅措施的不確定性。這些關稅將透過更高的消費價格對實際可支配個人收入造成一定衝擊，且貿易戰恐進一步升級的不確定性可能抑制企業投資。

綜合來看，這些因素預計將在 2025 年對美國經濟成長造成平均 0.2 個百分點的拖累。假設貿易戰未進一步升級，減稅、更友善的監管環境及企業更積極的「動物精神」（市場信心）的正面推動力將在 2026 年佔據主導地位，為經濟成長平均帶來 0.3 個百分點的提振。

美國貿易政策對其他地區的經濟成長打擊更為顯著，基於美國大選結果帶來的影響，高盛將 2025 年歐元區成長預期下調 0.5 個百分點，若美國實施全面關稅，該投行可能也會下調歐元區的成長預期。

根據高盛研究貿易政策不確定性 (TPU) 對歐元區成長的重要影響，TPU 上升至 2018-19 年貿易戰高點水準時，美國 GDP 將減少 0.3%，歐元區降幅則可能高達 0.9%。此外，TPU 在歐元區的上升幅度已顯著高於美國。

相較於其他地區，中國受到的影響更加直接。中國幾乎可以肯定將面臨關稅上調，高盛預估關稅增幅恐高達 60 個百分點，在其基準情境中，美國關稅的上調料將在 2025 年削減中國經濟成長近 0.7 個百分點。

考量到中國政府可能透過宏觀刺激政策應對，以及人民幣貶值在一定程度上抵消部分衝擊，高盛對明年中國經濟成長預期進行相對溫和的下調，僅下調 0.2 個百分點至 4.5%，但貿易戰若進一步升級，例如終止中美之間永久正常貿易關係 (PNTR)，恐進行更大幅度的預測下調。