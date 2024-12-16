高盛：聯準會將暗示寬鬆步伐放緩 1月不再預期降息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-16 17:00

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高盛認為，由於擔心通貨膨脹持續居高不下且勞動力市場強勁，預計美國聯準會本周將暗示 2025 年放緩降息步伐，且不太可能在 1 月降息。

儘管預計聯準會本周將降息 25 個基點，使今年的總降息幅度達到 100 個基點，但高盛表示，聯準會可能會急於釋出放緩降息步伐的信號，且最終利率也可能高於最初預期。

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高盛分析師在最新報告中指出，現在預計聯準會將在 1 月按兵不動，這否定了早先的降息預測。

他們表示，其中一個原因是失業率低於預期，而通貨膨脹率則高於聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的預測，儘管這兩個意外都並不像表面上看起來那麼顯著。

高盛還表示，聯準會可能也會對川普政府的新政策持謹慎態度，尤其是在貿易關稅增加的情況下。他們認為，第二個川普政府的潛在政策變化對利率的風險，比通常假設的更具雙面性。

本周會議的重點，將完全放在聯準會強調放緩降息步伐或將決定留待每次會議和依據數據而定的過程。高盛表示，預計將聽到聯準會傳達雙方訊息。

儘管高盛集團表示預計聯準會仍將在 2025 年 3 月、6 月和 9 月各降息 25 個基點，但目前預測當前寬鬆周期的最終利率略高，為 3.5% 至 3.75%。