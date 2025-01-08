現代汽車執行長：馬斯克與川普友好關係對所有車企都有利

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-08 03:00

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南韓現代汽車新任執行長穆尼奧斯 (Jose Munoz) 周二 (7 日) 接受彭博專訪時表示，馬斯克與美國候任總統川普的密切關係可能對所有汽車製造商都有好處。他說：「老實說我不認為這 (馬斯克與川普關係甚密) 是問題，(川普) 身邊有一位非常熟悉美國汽車產業和電動車產業的人應該是件好事。」

報導指出，馬斯克已成為川普核心圈的重要成為，他與企業家企業家拉馬斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 聯手執掌「政府效率部」(Department of Government Efficiency, DOGE)，建立一個更精簡、更有效率的政府。

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川普的首批目標之一可能是根據現任總統拜登簽署的《降低通膨法案》(IRA) 對購買電動車徵收 7,500 美元的稅收抵免。川普曾表示，他將在擔任總統的第一天扭轉拜登的電動車政策。

據了解，現代汽車最近投資 55 億美元在喬治亞州薩凡納 (Savannah) 附近開設一家工廠，生產旗艦車款 Ioniq 5 中型電動 SUV，並計劃到 2030 年底在全球投資 900 億美元，交付 21 款新電動車和 14 款混合動力車型，以將年銷量提高到 555 萬輛。

穆尼奧斯在接受採訪時表示，拜登未來的激勵措施不會改變公司的策略，並指出在喬治亞州建廠的決定是在川普第一屆政府期間做出的。

穆尼奧斯說：「我們在美國投資不是因為 IRA，也不是因為整體的激勵措施。與 4、5 年前相比，我們現在的處境要好得多，因為投資給我們更大的靈活度。」

他強調，美國是現代汽車「最重要的市場」，將生產本地化是應對政策變化的「最簡單、更好」的解決方案之一。現代汽車在美國的銷量在 2024 年成長 4%，達到創紀錄水準，其中混合動力汽車和電動車占大部分。

現代汽車為吸引年輕客戶、增加電動車銷量，在亞馬遜 (AMZN-US) 平台銷售汽車，不過消費者實際上無法透過該線上平台購車，還是需要聯絡經銷商才能完成交易。儘管如此，該公司看好線上平台收入到 2030 年將占美國總銷售額的 30%。

至於南韓國內的政治動盪，穆尼奧斯表示現代汽車業務沒有受到任何影響，也希望紛亂的局勢很快能明朗起來。