高通推出新款AI晶片 用於售價僅600美元中階PC

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 02:00

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高通 (QCOM-US) 周一 (6 日) 在美國拉斯維加斯舉辦的消費性電子展 (CES) 推出全新系統晶片 Snapdragon X，瞄準中階個人電腦 (PC) 市場。該公司表示，這款晶片採用 4 奈米製程，能夠提供長達「多天」的電池續航力和強大的性能，包括支援運行最新人工智慧 (AI) 軟體，且搭載 PC 的售價低至 600 美元。

高通表示，Snapdragon X 將配置在一系列微軟 (MSFT-US)Copilot+ PC 上，配備 AI 驅動的工具和應用程式。這些 Copilot+ PC 預估將於今年第一季上市，售價約 600 美元。

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根據介紹，Snapdragon X 配備高通的 Oryon CPU，擁有 8 個核心，最高主頻可達 3GHz。此外，該晶片還整合了一個神經處理單元 (NPU)，據稱可以加速 AI 工作。

高通宣傳其產品的關鍵優勢在於基於其晶片的設備具有超長電池續航力，其晶片從設計初就針對小型電池供電設備進行最佳化，因此比競爭對手提供的桌上型晶片縮小版更有效率。

其他亮點包括對藍牙 5.4 的兼容性、對 Wi-Fi 7 的支持，以及支援最多三個外部 UHD(4K) 顯示器以 60Hz 運行。採用高通 Snapdragon X 平台的 PC 製造商，包括宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、聯想 (00992-HK)，還將獲得高通的音訊視訊套件和專有影像處理技術等額外功能。

該公司表示，戴爾、聯想等 PC 製造商將在今年初推出基於這項新產品的筆記型電腦。其中，聯想的新款 ThinkCentre neo 50q QC 和 IdeaCentre Mini x (1L, 10) 都採用 Snapdragon X 系列處理器，不過具體配置略有不同。 ThinkCentre neo 50q QC 配備 Snapdragon X Plus 或 Snapdragon X，視配置，而 IdeaCentre Mini x (1L, 10) 則採用 Snapdragon X Plus。

高通執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 一直在推動高通進軍 PC 市場，將其作為減少公司對智慧型手機晶片依賴的重要支柱。長期以來，高通在高階智慧型手機市場占主導地位。

然而，到目前為止，高通尚未在 PC 晶片市場上對英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 等市場巨擘造成重大威脅。根據最近的一份產業報告，高通在 2024 年第三季僅占 0.8% 的 PC 市占率。而且，基於高通晶片架構的 Windows 軟體相容性問​​題仍需解決。