台船手握20艘商船訂單 國艦國造今年營收比重 40％ 明年可望轉盈

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-06 16:36

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台船 (2208-TW) 今 (6) 日舉行媒體茶敘，新任董事長黃正弘預估，已獲得中航 (2612-TW) 及萬海 (2615-TW) 合計 20 艘商船訂單，總值 755 億元，加上原有約 900 億元訂單，訂單已來到 2030 年，加上潛艦計畫如順利有後續艦，可望延伸至 2038 年，今年營收可達 170 億元，明年將成長至 280 億元並有望轉虧為盈。

黃正弘指出，2023 年為台船營運谷底，去年虧損已大幅縮減，預估今年虧損將進一步縮小。目前公司在手訂單餘額約 365 億元，其中商船占 13％、石化占 24％、國艦占 63％；今年第一季商船訂單合約生效後，訂單餘額將增至約 850 億元，商船比重將提升至 60％、石化降至 10％、國艦降至 30％。

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在產品結構上，今年營收比重預估商船約占 50-60％，國艦國造約占 40％。台船總經理蔡坤宗表示，除支持政府政策外，也力求損益平衡；不過他坦言，台船在商船領域與其他國家競爭仍有挑戰，主因供應鏈體系不在台灣，且近期韓元和日元貶值對台船不利。

對於潛艦建造計畫，黃正弘表示，目前已投入 800 多人投入計畫，並為此興建大樓、採購製造設備。若後續艦無法進行，這些人才將被迫解散，如同漢翔當年製造 IDF 的情況，不僅人才會中斷，原型設計也會消失，且與國外設備廠商的合約也可能面臨違約風險。

台船總經理蔡坤宗補充，為因應未來維修需求，台船計畫建造一艘浮塢，預計 2027 至 2028 年完工。

在潛艦進度方面，海鯤號將按預定計畫於今年 4 月出海測試，11 月交船。黃正弘表示，對於是否分階段編列預算或一次編列，台船沒有特定立場，因為就合約而言，本來就不可能一次簽約 7 艘，首批就是 2 艘；如果等海鯤號全部測試完成後才編列下階段計畫，將導致計畫中斷，時程延宕會非常嚴重。

黃正弘分析，目前台船在鋼板採購方面，因國內造船產業規模不及鄰國，缺乏規模經濟優勢，導致商船成本比鄰近同業高約 2 成，若能向日本採購造船鋼板，可望降低造船成本，將持續爭取外購機會。