外資放手買超520億元 狂掃台積電2.9萬張 並加碼這4檔金控股

台股 加權指數 今 (6) 日大漲 639.41 點寫下歷史第四大漲點，收 23547.71 點、創 2 個月新高並站回所有均線之上，其中外資大單敲進買超 520.06 億元，並買超台積電 2.9 萬張，以及新光金、國泰金、中信金、元大金等多檔金融股。

觀察三大法人今天動向，合計買超 644.03 億元，外資、自營商同站買方，投信獨佔賣方，其中外資呈連二買，買超 520.06 億元，自營商呈連二買，買超 134.6 億；投信轉賣，賣超 10.63 億元；