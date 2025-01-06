search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

外資放手買超520億元 狂掃台積電2.9萬張 並加碼這4檔金控股

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-06 18:42

cover image of news article
外資連2買買超520億元 大單敲入台積電2.9萬張。(圖：shutterstock)

台股加權指數今 (6) 日大漲 639.41 點寫下歷史第四大漲點，收 23547.71 點、創 2 個月新高並站回所有均線之上，其中外資大單敲進買超 520.06 億元，並買超台積電 2.9 萬張，以及新光金、國泰金、中信金、元大金等多檔金融股。

觀察三大法人今天動向，合計買超 644.03 億元，外資、自營商同站買方，投信獨佔賣方，其中外資呈連二買，買超 520.06 億元，自營商呈連二買，買超 134.6 億；投信轉賣，賣超 10.63 億元；


外資今天敲進 00929 復華台灣科技優息 6 萬張，及其他三檔 ETF，00940 元大台灣價值高息 4.4 萬張、00919 群益台灣精選高息 1.6 萬張，00878 國泰永續高股息 1.2 萬張；並買超多檔金融股，新光金 1.9 萬張，國泰金 1.8 萬張，中信金 1.7 萬張，元大金 1.2 萬張；也買超台積電 2.9 萬張，華航 1.1 萬張。

外資主要調節泰金寶 - DR 2.9 萬張，也賣超台新金 1.6 萬張，鴻準 1.4 萬張，陽明 1.2 萬張，長榮航 1 萬張，群創 8964 張，鴻海 5938 張，華通 5262 張，及兩檔 ETF，00637L 元大滬深 300 正 2 1.2 萬張，00953B 群益優選非投等債 8415 張，

投信主要買進台新金 2.3 萬張，外資呈對作態勢，及其他金融股群益證 1.8 萬張，京城銀 5394 張，華南金 4937 張，上海商銀 2736 張、並買超長榮航 1.8 萬張，0050 元大台灣 50 2819 張，裕融 2685 張，聯強 1790 張，億光 1685 張。

投信大舉賣出凱基金 1.6 萬張，及其他金融股，國泰金 1.1 萬張，兆豐金 4340 張，中信金 3810 張；並賣超華航 1 萬張、統一 8516 張、國產 7969 張，也賣超台灣大 5418 張，潤泰全 5032 張、寶成 3999 張。

文章標籤

三大法人台積電金融

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23547.712.79%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.83
加權指數法興(購) 槓桿6.66
加權指數法興(售) 槓桿7.59
加權指數法興(售) 槓桿7.72

延伸閱讀


Empty