台船子公司新人事 台船環海前董座回鍋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-30 14:50

‌



台船 (2208-TW) 今 (30) 日宣布，為持續投入並有效經營離岸風電海事工程產業，再度指派台船前總經理曾國正接任轉投資公司台船環海風電工程公司董事長，獲董事會一致同意。

曾國正曾於 106 年至 110 年任職台船總經理，並於台船環海創立初期兼任公司董事長，帶領團隊爭取離岸風電海事工程業務，時任期間簽訂中能風場風機安裝管理計畫汗水下基礎安裝計畫、海龍離岸風電計畫的運輸與安裝等重要海事工程合約。

‌



而為落實政府推動海工造船本土化政策，擴展海事主力工作船量能，曾國正也親自率隊帶領合作夥伴 DEME Offshore 的決策領導層及大股東，分別拜會經濟部、能源署、產業發展署等，說明投資本土海事工作船的重要性，讓國內第一艘離岸風電海事工程船「環海翡翠輪 Green Jade」以超過 70 億元的投資計畫，在台灣順利誕生，並於 109 年起由台船設計、建造，為台灣離岸風電海事工程船舶量能開啟了新的篇章。

對於曾國正再次擔任台船環海董事長，台船環海董事會一致認為是一個最佳人選，兼具造船產業及海事工程背景，而對公司創立初期的貢獻與付出，也獲得一致肯定。