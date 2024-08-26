台船拿下中航散裝新船建造大單 約挹注營收近50億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-26 17:23

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台船 (2208-TW) 今 (26) 日宣布，與中航 (2612-TW) 旗下等子公司簽署 2 艘和選擇權 2 艘 21 萬噸級散裝貨輪建造合約，中航也公告，交易總金額為 1.52 億美元至 1.59 億美元左右(約新台幣 48.36 億元至 50.59 億元)。

台船於 2004 年起，陸續建造載重噸 20-21 萬噸級散裝貨輪共計 9 艘，其中 2 艘為中航委託建造，近期也交付中鋼運通公司 21 萬噸散裝貨輪。

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台船說明，此次中航決定再次攜手台船打造新一代 21 萬噸級散裝貨輪 2 艘加上選擇權 2 艘，雙方是由年初開始接洽，經過多次技術和商務的協商過程，台船最終以優越的船型性能方案加上較早的交船檔期優勢，爭取到本案。

台船新一代 21 萬噸級散裝貨輪配合船東之性能需求，重新規劃主要尺寸，相較前一代設計於增加載重，並降低油耗的卓越表現。