台船新總座蔡坤宗就職 訂單已達2030年 營運將逐漸走出谷底

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-29 15:59

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台船 (2208-TW) 今 (29) 日召開臨時董事會並通過重大人事案，原副總經理蔡坤宗升任總經理，遺缺由余茂華執行長接任，即起生效；台船認為，下半年以來船價已大幅上揚，加上新台幣貶值，預期營運有望逐漸走出谷底。

台船於今年 8 月 28 日由黃正弘上任董事長後，陸續派任所屬子公司和轉投資公司的高階營運管理團隊人事，推動集團內部改革。

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蔡坤宗自民國 79 年進入台船，從基層設計工程師做起，歷練設計、物料採購、業務等單位主管，目前擔任潛艦國造專案督導副總職務，今年並獲得四等卿雲勳章，經驗豐富、歷練完整，上任後將協力推動台船內部各項降低成本與提升競爭力措施。

而余茂華自民國 82 年進入台船公司，歷任船體廠、艤裝廠、企劃處、管理處及業務處等單位，目前擔任海昌專案 PMO 執行長，後續將負責督導潛艦國造海昌專案執行。

台船表示，近年來由於受船價不佳、新冠疫情蔓延，與俄烏戰爭等因素影響，導致原物料採購價格、人事費用與間接成本等相關支出增加，同時，配合政府政策，承攬多型原型艦公務艦艇，整體營運狀況不佳。