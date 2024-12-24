台船動力攜手2大日商 開創NTO電池模組商機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-24 19:37

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台船 (2208-TW) 今 (24) 日宣布，子公司台船動力科技與東芝株式會社 (東芝) 以及双日株式會社 (双日) 簽署合作備忘錄 (MOU)，將在電池科技上強化合作，共同開拓次世代鈮鈦氧化物鋰離子電池模組(Niobium Titanium Oxide, 以下簡稱 NTO) 商機。

台動執行長王碩彬表示，透過台動模組的設計與組裝能力，可有效發揮東芝 NTO 鋰離子電池高安全、長壽命和高能量密度特性，再透過双日新通路，共同打進資料中心、儲能系統、電動和無人載具市場，滿足趨龐大的高安規電池需求。

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台動是台船近年開拓電動船商機與海事科技研發的得力助手，目前業務集中電動船與電力動力等全系統整合，已完成多艘高雄市輪船公司百噸旗津電動渡輪，也積極進軍海用和陸用儲能市場。

東芝近來加強開發電池芯材料，今年更與新創公司合作電動機車、計程車的電池訂閱制計劃，瞄準廣大東南亞市場。