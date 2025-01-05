〈和碩團圓日〉GB200整機組裝完成下周送客戶測試 電動車今年展望平緩

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-05 20:59

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鄭光志表示，和碩在伺服器上，經過去年穩健的布局，在人力、計畫上投入大量資源，且站在對的方向、踩著穩健的腳步，首先在去年底已通過中型客戶的設備測試，今年會有成果。另外，輝達 GB200 整機也於昨日完成組裝，預計下周送至客戶資料中心進行測試，對和碩而言是重要的里程碑，若後續進展順利，看好訂單很快能繳出好成績。

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鄭光志補充，今年第二季初、大約 4 月時，墨西哥廠的伺服器將開始投產，美國本土則在評估當中，很快就會有定論。

電動車方面，鄭光志則說，今年成長較為平緩，不過和碩在 2 個純電動車的客戶中，已站穩腳步，今年會想辦法提高現有客戶的占比。此外，和碩在電動車業務上產品多元，在不同產品也陸續有所斬獲，不過預計今年底或 2026 年才能有顯著成績。

傳統車廠電動車部分，鄭光志也提到，和碩也有斬獲，今年 NPI 產品會小量生產，預計 2026 年開始放量。

網通部分，鄭光志指出，今年整體市場還是辛苦，由於市場變化快速，加上價格廝殺問題嚴重，快的話一季之後有望轉佳，慢的話可能還需要兩季，和碩除在原先的生意上轉型，過去三、四年投資的 5G ORAN 今年也將逐步發酵。

至於印度市場方面，共同執行長鄧國彥說明，除了生廠手機外，去年也建置新的廠房。鄭光志也表示，印度新的廠區預計今年下半年就會開始運作，主要仍為滿足印度內需市場，初期投資及擴充會以通訊、電動車相關產品為主，未來不排除也會有消費性電子如筆電等產品。