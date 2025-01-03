SK海力士HBM4今年下半年量產 布局客製化HBM

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-03 14:51

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記憶體大廠 SK 海力士今 (3) 日宣佈將參加 CES 2025，並展示 AI 相關記憶體技術，CEO 郭魯正表示，公司將於今年下半年開始量產第六代 HBM(HBM4)，從而引領專為客戶各種需求定製 (Customized) 的 HBM 產品市場，強調公司將以技術創新，為 AI 時代提供新的可能性，創造不可被替代的價值。

SK 海力士代表理事兼 CEO 郭魯正、AI Infra 擔當 (CMO) 金柱善、開發總管 (CDO) 安炫等高層預計將出席此次展覽會。

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社長金柱善強調，公司將在 CES2025 展出 HBM、企業級固態硬碟 (eSSD) 等面向 AI 的記憶體產品，也將展示專為邊緣 AI 設計的解決方案與下一代面向 AI 的記憶體產品。

SK 海力士已率先實現量產並向客戶供應 12 層第五代 HBM(HBM3E)，在此展會將展出公司去年 11 月宣布開發完成的 16 層第五代 HBM(HBM3E) 樣品。該產品適用先進 MR-MUF 工藝實現業界最高的 16 層堆積產品，同時增強控制翹曲問題並提升其放熱性能。

另外，公司還將展示隨著 AI 數據中心擴張需求劇增的高容量、高性能企業級固態硬碟 (eSSD) 產品，包括 SK 海力士子公司 Solidigm 在去年 11 月開發的 D5-P5336 122TB 產品，實現現有最大容量且具備高能耗、空間利用效率的優勢，獲得 AI 資料中心客戶青睞。

社長安炫表示，繼 Solidigm，SK 海力士也在去年 12 月成功研發基於 QLC(Quadruple Level Cell) 61TB 產品，期待兩家公司以平衡的產品線佈局為基礎，在高容量企業級固態硬碟 (eSSD) 市場能夠最大限度地發揮協同效應。