英特磊躺槍！被列中國禁向28家企業出口管制名單 最新回應來了

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-03 12:46

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中國商務部昨 (2) 日公告，將對美國 28 家企業實施出口管制措施，其中包括三五族群廠商英特磊 IET-KY(4971-TW)。對此，英特磊今 (3) 日做出最新回應，指出由於此公告昨日剛公布，目前公司仍在了解細節，並正在評估影響以提出相關因應措施。

根據中國商務部公告，列入名單的企業包括國防、航空以及科技等多個領域，將禁止這 28 家企業出口民用與軍用 2 項技術產品，並要求正在進行的相關出口活動立即停止。

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英特磊對於此次出口管制回應，雖然中國商務部未針對細節明說，不過認為主要將針對軍工用的物料出口進行管制，由於禁令昨天才剛公告，目前仍在了解禁令細節中，並且評估影響，以利後續提出因應措施，若有進一步消息將對外公告。

不過英特磊提到，鎵礦與銻礦的主要供應來源為中國，比重超過 5 成，而在 2022、2023 年中國便有針對鎵礦與銻礦進行管制，當時英特磊的因應措施為提高原料儲備量至 4 年，並與供應商確認貨源是否來自中國，同時也尋找其他供應商。

英特磊進一步說明，當時原先預期中國對鎵礦與銻礦進行出口管制，原料供給可能減少，將導致價格上漲，不過後續由於供應商的貨源並非來自中國，因此當時的管制對英特磊的衝擊不大。

英特磊表示，以 2024 年全年產品占比來看，砷化鎵比重約占 3 成多，銻化鎵則占 2 成多，兩者總計約占 6 成左右。另外，目前原料的囤貨則還有 2 至 4 年。

展望 2025 年，英特磊看好磷化銦 2025 年表現，由於 2023、2024 年受到客戶進到新舊產品轉換期，以及供應鏈恐慌造成過度囤貨，使得 2023、2024 年營運處於低谷，不過 2025 年隨著客戶庫存陸續消化完畢並開始拉貨，加上 AI 浪潮帶動矽光子產品，磷化銦業務展望樂觀。