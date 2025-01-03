全訊各產品出貨表現亮眼 2024全年營收13億年增4%寫新猷
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-03 16:51
全訊 (5222-TW) 包括政府標案、軍用無人機以及衛星通訊相關產品出貨持續成長，帶動 2024 年營收表現，今 (3) 日公告 2024 年 12 月營收 1.33 億元，月增逾 4 成，2024 全年營收達 13.02 億元，年增 4.07%，寫下歷史新高紀錄。
全訊 2024 年 12 月營收 1.33 億元，月增 41.57%，年對年持平；累計 2024 全年營收 13.02 億元，年增 4.07%。
全訊表示，2024 年全球電子防禦作戰趨勢快速發展，帶動高頻高功率的固態功率放大器 (SSPA) 需求，進一步推升全訊國防軍工的出貨量。除政府標案隨著國防預算及進度持續推進外，2024 年在國際軍工產品也有所斬獲，2024 年下半年已成功取得歐洲軍工客戶的大型無人機及軍用雷達專用的 SSPA 訂單，並開始小量出貨。
全訊表示，以目前訂單來看，預估 2025 年國際軍工客戶的 SSPA 模組，以及次系統出貨量可望較 2024 年成長，客戶將遍及歐洲、美國及亞太地區，終端產品應用也從原先的地面防禦設備，升級至空中偵防及軍用無人機通訊等。
另外，全訊目前也與多家歐洲、台灣客戶合作，持續開發多項大型客製化電子偵防系統用的 SSPA 模組與準系統，包括地面預警監控用的高功率偵蒐雷達、軍用無人機通訊系統、無人機干擾系統、寬頻電戰反制雷達等，將陸續於今年上半年開始出貨。
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