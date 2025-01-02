〈美股早盤〉2025年首個交易日 主要指數開盤走高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-02 22:48

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美股主要指數周四 (2 日) 開盤走高，投資人盼望新的政治格局和更多降息措施能提振企業和經濟表現。與此同時，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 同日公布最新交付報告，年度銷售出現 10 多年來首次下滑、去年第四季交付量也不及預期，開盤股價挫近 5%。

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市場認為，美股將結束上月底的連續跌勢，自 2023 年初以來，標普 500 指數已飆升 50% 以上，主要是受到所謂的「美股七雄」推動，投資人對人工智慧 (AI) 帶來的獲利充滿熱情。

法國巴黎銀行資產管理公司首席市場策略師 Daniel Morris 受訪時表示：「在年初，分析師往往相當樂觀——他們的年度盈利預測相當強勁。」「即使我們不能像分析師所說的那樣，讓那斯達克實現 20% 的盈利成長，但如果只有 15%，市場可能會表現良好。」

投資人稍晚也將處理 2025 年初的一些經濟數據，包括美國的失業救濟金申請。在未來幾個月裡，歐洲和中國的成長前景、聯準會 (Fed) 的政策路徑和川普的議程將是交易員最在意的焦點。

其他消息方面，歐洲天然氣價格升至 2023 年 10 月以來新高，因為該地區即將迎來寒冷的冬季，卻沒有俄羅斯經烏克蘭輸送的天然氣。兩個交戰國之間的運輸合約在元旦到期，沒有其他替代方案。

歐元兌美元匯率下跌，反映出人們對歐洲經濟成長以及與美國貨幣政策分歧的擔憂。人們擔心，以出口為導向的歐洲經濟體將受到美國貿易關稅的打擊，並預期歐洲央行 (ECB) 將比 Fed 更大幅度降息。許多策略師預測，歐元今年將跌至與美元平價，甚至更低。

截至台北時間周四（2 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 1.94%，至每股 245.55 美元

蘋果將在即將到來的農曆新年期間，在中國為其高階 iPhone 和其他產品提供折扣，因為這家美國科技巨頭在其最重要市場之一面臨激烈的競爭。蘋果將 iPhone 16 Pro 或 iPhone 16 Pro Max 降價人民幣 500 元 (68.5 美元)，iPhone 16 或 iPhone 16 Plus 可享人民幣 400 元的折扣。優惠還包括 iPhone 14 和 iPhone 15 的折扣。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.60%，至每股 135.09 美元

輝達盤前股價上漲 1.9%，此前美國銀行在下周消費電子展 (CES) 之前重申，輝達是該行首選股。

Unity Software Inc(U-US) 早盤股價上漲 10.44%，至每股 24.82 美元

Unity Software 盤前股價飆升 9.2%，有美股「散戶帶頭大哥」的「咆哮小貓」(Keith Gill) 在社群平台 X 上發布了一張已故音樂家 Rick James 的 GIF 動圖，後者以其單曲《Unity》而聞名。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.1 萬，預期 22.2 萬，前值 20.0 萬

美國上周續領失業金人數報 184.4 萬，預期 189 萬，前值 189.6 萬

美國去年 12 月 Markit 製造業 PMI 終值預期 48.3，前值 49.7

美國去年 11 月營建支出月增率預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：

長期看漲美股的華爾街知名人物、Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 指出，宏觀樂觀情緒正在掩蓋井噴式經濟成長可能動搖的可能性，從而重新引發人們對衰退的擔憂。