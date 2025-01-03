〈美股盤後〉美債券殖利率續攀 特斯拉摔超6% 三大指數收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-03 05:19

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美債券殖利率和美元指數持續走高，美股三大指數週四 (2 日) 收黑，而特斯拉交車數據公布後，該股重摔超 6%，拖累非必需消費板塊。

10 年期美債殖利率上漲約 2 個基點，徘徊在略低於 4.6%。同時，美元指數升至 109 上方，觸及 2022 年 11 月以來最高。

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美國首領失業救濟人數意外降至八個月以來最低。勞工部週四公布的數據顯示，初請失業金人數為 211,000 人，較前一週向上修正的 22 萬人有所下降。

美國商務部週四考慮以國家安全為由制定新規，對中國無人機實施新限制。

中國商務部同日公告，宣布將 28 家美國實體列入出口管制管控名單，以「維護國家安全和利益」，並履行防擴散等國際義務。

美股週四 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 151.95 點，或 0.36%，收 42,392.27 點。

那斯達克指數下跌 30 點，或 0.16%，收 19,280.79 點。

S&P 500 指數下跌 13.08 點，或 0.22%，收 5,868.55 點。

費城半導體指數上漲 41.36 點，或 0.83%，收 5,021.29 點。

NYSE FANG + 指數上漲 39.56 點，或 0.30%，收 13,159.94 點。

企業新聞

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 挫跌 6.08% 至每股 379.28 美元。

特斯拉週四盤前公布 2024 年第四季總交車量為 495570 輛，全年交車量為 179 萬輛，創 10 多年來首見下滑。同樣引發人們關注的消息是，一輛似乎攜帶煙火的特斯拉電動皮卡 Cybertruck 週三在拉斯維加斯爆炸，造成車內一人死亡。

蘋果 (APPL-US) 收低 2.62% 至每股 243.85 美元。中國蘋果官網近日推出促銷活動「叱咤福利蓄力中」，包含 iPhone、Mac 等產品提供折扣優惠，此舉被視為蘋果為抵禦來自華為等競爭對手、捍衛市占率的手段。

輝達 (NVDA-US) 上揚 2.99% 至每股 138.31 美元。傳出輝達成立自家 ASIC 部門，計劃招募數千名晶片設計、軟體開發及 AI 研發人員。

Synaptics (SYNA-US) 狂升 8.07% 至每股 82.48 美元。Synaptics 週四與 Google 宣布將在物聯網邊緣人工智慧 (Edge AI for the IoT) 領域展開合作。

華爾街分析

Miramar Capital 高級投資組合經理 Max Wasserman 表示，投資人應該通過降低美股「七巨頭」的部位，並將資本重新配置到更安全、估值更低的股息成長股，來降低 2025 年投資組合的風險。

Truist 聯席首席投資長 Keith Lerner 預計：「股市牛市無論從價格還是持續時間來看，都落後於典型的上升週期，將透過持續的經濟擴張來維持，持續的經濟擴張將提高企業利潤，寬鬆貨幣政策，並持續提供財政支持。」