欣巴巴去年營收43.75億元創新高 13億元CB發行案春節後完成

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同時，欣巴巴董事會並決議發行 13 億元無擔保可轉債，向金管會送件並已申報生效，欣巴巴的此一市場籌資 CB 發行案將在春節後完成募集，主辦券商爲國泰證券，欣巴巴發債取得資金將用於支付營建工程所需求資金。