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欣巴巴去年營收43.75億元創新高 13億元CB發行案春節後完成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 10:29

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欣巴巴去年營收43.75億元創新高 13億元CB發行案春節後完成。(鉅亨網記者張欽發攝)

建商欣巴巴 (9906-TW)(3) 日公布最新營收，2024 年 12 月營收在 台南「欣府城 - 一品樓」交屋入帳挹注之下，單月營收走高到 7.64 億元，全年營收 43.75 億元創新高，年增 17.35%。

2025 年欣巴巴預估有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩案總銷約 40 億元可完工。


同時，欣巴巴董事會並決議發行 13 億元無擔保可轉債，向金管會送件並已申報生效，欣巴巴的此一市場籌資 CB 發行案將在春節後完成募集，主辦券商爲國泰證券，欣巴巴發債取得資金將用於支付營建工程所需求資金。

欣巴巴 2024 年 12 月營收 7.64 億元，月增 65.32%，年增 16.51 倍，2024 年第四季營收爲 14.32 億元，季減 35.52%，年增 11.85 倍，全年營收 43.75 億元創新高，年增 17.35%。

在去年下半年新個案完工入帳的有利挹注之下，欣巴巴 11 月營收達 4.62 億元，12 月營收 7.64 億元，主要是台南「欣府城 - 一品樓」交屋入帳挹注，總銷 12 億元的「欣府城 - 一品樓」今年 1 月及 2 月將持續入帳。

欣巴巴 2024 年第三季在建案密集交屋挹注之下，稅後純益 3.28 億元，並弭平上半年虧損，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。同時，欣巴巴董事會並決議發行 13 億爲上限元無擔保可轉債，發債取得資金將用於支付營建工程所需求資金。

欣巴巴 2024 年前三季營收 49.43 億元，毛利率 28.16%，年減 0.78 個百分點，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。

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