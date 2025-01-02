永信建設2024年營收突破百億元創新高 年增21%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 15:35

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銀行房貸緊縮與台灣央行第七波選擇性信用管制持續影響房市，而且以台灣的南部地區所影響最大，高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (2) 日公布最新營收，2024 年 12 月營收 2.37 億元，下探 22 個月來低點，月減 38.83%，年減 78.79%，2024 年全年營收 突破 100 億元大關，以 100.35 億元創新高，年增 21.98%。

永信建設 2024 年第四季營收爲 10.02 億元，季減 66.87% 年減 78.79%，探 7 季以來新低。

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永信建設已 2024 年最新財報顯示，2024 年連續 3 季稅後都賺超過 10 億元，第三季稅後純益 10.73 億元，季增 3.35%，年增 50%，每股純益 4.94 元；前三季稅後純益 39.72 億元，年增 1.02 倍，前三季每股純益 14.61 元。

永信建設在 2024 年仁武與鳳山三案完工估總銷 65 億元，其中，在鳳山區「繪上品」已在 去年 4 月完工開始銷售，「澄光」、「水律」案也將完工銷售。永信建設在 2024 年可供銷售的帳個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5 新世代」、「繪上品」、「澄光」、「水律」共 11 案。

永信建設 2024 年 7 月位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」建案開始銷售，兩個新案成為挹注營運增長的新動能。

2025 年永信建設預計有 4 個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區「高雄大學二期」、鼓山區「龍華九期」、三民區「中都五期」、和仁武區「大昌二期」，4 案合計達 110 億元。