本田明年1月試產EV全固態電池 要改變電動車遊戲規則

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-22 17:00

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日本汽車大廠本田 (Honda) 宣布將在 2025 年 1 月試產電動車 (EV) 用全固態電池，續航距離將提高至 2 倍、電池成本縮減 25%，目標在 2020 年代後半期銷售的新車開始搭載，並稱要改變「電動車時代的遊戲規則」。

本田表示，全固態電池未來也考慮搭載於摩托車和飛機，將繼續推進成本削減，以對抗價格競爭力高的中國車企。

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受此消息激勵，本田周五股價勁揚 1.26%，每股 1362 日元。

全固態電池被認為是新一代電池的首選，特色在於充電時間短、續航距離長。

本田先前一直依賴其他企業提供電池，在中國與寧德時代新能源科技 (CATL) 合作，在北美則與韓國 LG 旗下的電池製造商成立了合資企業。為實現 2040 年「脫汽油」的目標，本田決定自主研發電池技術。

本田為了量產自家研發的 EV 用全固態電池，於櫪木 (Tochigi) 縣櫻市的本田技術研究所廠區內興建試產產線，號稱為歷來最大規模的同類產線，總占地 2.74 萬平方公尺，總投資額 430 億日元（2.77 億美元），近半數來自日本政府的補貼，並預計在 2025 年 1 月啟用生產。

本田之後將利用該試產產線進行確立量產製程的技術驗證、並決定電池 Cell 的基本規格，目標搭載於 2020 年代後半 (2025 年以後) 推出的 EV 車款上。

電池佔到 EV 成本的 30% 左右。本田提出了 2020 年代後半期將全固態電池的成本降低 25%、2040 年代降低 40% 的目標。