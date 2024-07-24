鴻海在鄭州航空港設電動車生產基地 重點佈局試製中心、固態電池

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-24 14:02

其中，電動車試製中心項目將規劃建設國際一流的電動車示範產線，依託先進性、先試性、先行性發展策略，打造向海內外知名汽車品牌提供製造服務的展示平台和整車領域的世界級燈塔工廠，為後續電動車量產打下堅實基礎。

固態電池項目方面，鴻海表示，將緊跟產業發展趨勢，充分發揮集團長期積累的技術優勢，秉承「整體規劃、分步實施」原則，在鄭州航空港佈局發展固態電池產業，重點打造固態電解質、半固態及全固態電芯研發和生產製造。

鴻海強調，將充分發揮在智慧製造領域核心競爭力，以及在全球範圍內的技術儲備和產業鏈資源優勢，加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。