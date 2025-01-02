愛德萬測試：2奈米只有一家生產 測試設備配合台積電出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-02 17:16

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日本測試設備大廠愛德萬測試 (Advantest) 今 (2) 日舉辦媒體餐敘，針對 2 奈米測試設備進度，台灣區董事長吳萬錕表示，目前全球僅一家公司生產 2 奈米，公司測試設備皆按計畫進行，會配合台積電 (2330-TW)(TSM-US) 出貨。

吳萬錕說，愛德萬測試在 AI 與和 HPC 晶片測試領域市占率相當高，受惠相關需求強勁，設備交期比較緊張，時程大約 6 至 8 個月，正盡可能強化供應鏈管理，希望加速縮短交期。

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針對 2 奈米測試設備進度，吳萬錕坦言，由於全球僅一家公司生產 2 奈米，不便回答客戶量產時程，但公司會配合台積電時程進行規劃，包括人力等各方面，都會照計畫布局。

愛德萬測試此次交流會釋出新展望，看好今年半導體測試設備市場持續成長，主要成長動能依然來自 AI 與 HPC，也看好電源和類比晶片測試重要性提高，記憶體如 HBM 和 DDR5 等測試需求也強勁。

愛德萬測試預期公司 2024 年在全球半導體測試設備市占率約 58%，今年目標市占率將挑戰 6 成。