鴻海擴大固態電池布局 增資子公司芯量科技4億元

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (30) 日晚間公告，子公司鴻揚創投增資轉投資芯量科技，交易金額 4.02 億元，持續投入在動力電池關鍵材料、新型固態鋰電池的布局。

‌



芯量是現今材料廠商當中少數具備各項關鍵材料自行研製能力者，能提供全方位的固態鋰電池解決方案，整合上游的材料開發與下游的電芯集成技術，並在標準化的模組中，為客戶達成客製化性能。