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鴻海擴大固態電池布局 增資子公司芯量科技4億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-30 21:34

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鴻海擴大布局固態電池 增資子公司芯量科技4億元。(鉅亨網資料照)

鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日晚間公告，子公司鴻揚創投增資轉投資芯量科技，交易金額 4.02 億元，持續投入在動力電池關鍵材料、新型固態鋰電池的布局。

芯量科技於 2021 年成立，是國內領先的動力電池關鍵材料開發商，主要研發產品為新型固態鋰電池材料，包括固態電解質、固態電解質薄膜、高電壓正極，與矽碳負極等產品，聚焦高能量密度，長壽命，高信賴性。


芯量是現今材料廠商當中少數具備各項關鍵材料自行研製能力者，能提供全方位的固態鋰電池解決方案，整合上游的材料開發與下游的電芯集成技術，並在標準化的模組中，為客戶達成客製化性能。

鴻海與芯量在 2023 年 10 月也與加拿大固態電池設計製造商 Blue Solutions 簽訂合作備忘錄 (MOU)，共同開發兩輪電動車固態電池產品。

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