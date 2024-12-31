馬士基認為美東碼頭勞資談判沒有進展 敦促客戶撤離貨物

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-31 23:30

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根據外媒周二 (31 日) 報導，全球第二大貨櫃航運公司馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 敦促客戶在 1 月 15 日的最後期限之前把貨物存美國東岸和墨西哥灣沿岸撤走，避免在候任總統川普就職前幾天發生罷工。

馬士基周二給客戶的諮詢中表示：「如果在 1 月 16 日之前沒有達成協議，可能會在 1 月 16 日舉行全海岸碼頭罷工。自上次溝通以來，談判沒有任何新的進展。」

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馬士基在 12 月 19 日的上一份公告中表示：「在我們等待進一步發展的過程中，情況仍然是動態的，但在沒有敲定合約的情況下，罷工的可能性每天都在增加。」

國際碼頭工人協會 (International Longshoremen′s Association, ILA) 是一個擁有 47,000 名成員的工會，代表著從波士頓到休士頓的東部和南部各大港口的貨物裝卸工人。

近幾個月來，ILA 試圖與美國海運聯盟 (USMX) 談判一項新合約。USMX 是一個由航運公司和碼頭營運商組成的組織，僱用國際航運協會為貨櫃船裝卸貨物。

10 月初，雙方就 6 年內加薪 62% 達成協議，暫停為期 3 天的罷工，但沒有解決自動化問題。有關這一問題的談判似乎沒有進展，ILA 和 USMX 都沒有表示計劃在 1 月中旬之前重返談判桌。

接下來川普將於 1 月 20 日就職，他表示支持碼頭工人反對自動化機器的鬥爭，因為他們認為自動化機器對他們的工作構成威脅。