世界500富豪今年更有錢了 淨資產總額達10兆美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-31 21:03

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根據彭博周二 (31 日) 報導，全球 500 富豪在今年變得更加富有，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 執行長祖克柏、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳帶領這群億萬富翁達到了一個新的里程碑，淨資產總額達到 10 兆美元。

美國科技股強勁反彈，上述 3 人的財富以及甲骨文 (ORCL-US) 執行長艾里森 (Larry Ellison)、亞馬遜 (AMZN-US) 前執行長貝佐斯、戴爾 (DELL-US) 執行長戴爾 (Michael Dell)、Alphabet(GOOGL-US) 聯合創始人佩奇 (Larry Page) 和布林 (Sergey Brin) 的財富成長起到關鍵作用。

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到目前為止，輝達執行長黃仁勳是人工智慧 (AI) 熱潮中最大的個人贏家之一，今年他的淨資產增加 760 億美元。(圖：REUTERS/TPG)

光是上面 8 位科技巨擘今年的財富就超過 6,000 億美元，占彭博億萬富翁指數追蹤的 500 位最富有的人 1.5 兆美元財富成長的 43%。今年美國候任總統川普獲得前所未有的連任支持後，馬斯克成為了他所謂的「第一個夥伴」，登上全球最富有的人的寶座。

馬斯克與川普的密切關係幫助其公司市值躍進，包括特斯拉、SpaceX、xAI，讓馬斯克的財富達到前所未有的 4,421 億美元，比年初增加 2,130 億美元。12 月 17 日，他和貝佐斯之間 2,370 億美元的差距是彭博財富指數排名第一和第二的人之間有史以來最大的差距。

整體而言，全球最富有的人受惠於 2024 年超出預期的股市。截至本周一，標普 500 指數上漲 24%，受到被稱為「美股七雄」的一小部分股票的推動，其中包括馬斯克的特斯拉、祖克柏的 Meta 和黃仁勳的輝達，這些股票對基準股指的表現貢獻超過一半。

川普的勝選進一步推高美股的漲幅：標普 500 指數在 11 月 6 日創下當時的歷史新高，創下大選後的最佳表現。該指數所代表的億萬富翁在大選後的 5 周內總共賺 5,050 億美元，占全年總額的 34%。

川普的勝利也引發數位資產的歷史性反彈，比特幣首次突破 10 萬美元。尤其提振加密億萬富翁：幣安控股 (Binance Holdings) 的趙長鵬 (Changpeng Zhao, CZ) 的財富飆升 60%，達到 550 億美元。 Coinbase Global Inc.(COIN-US) 聯合創始人阿姆斯壯 (Brian Armstrong) 的淨資產成長 50% 以上，達到 111 億美元。

本周一收盤時，彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index) 追蹤的財富總額為 9.8 兆美元，略低於去年 12 月 11 日創下的 10.1 兆美元的峰值，此前聖誕節後出現了拋售。世界銀行 (World Bank) 彙編的數據顯示，他們的財富規模相當於德國、日本和澳洲去年國內生產毛額 (GDP) 的總和。

以下是世界 500 富豪資產變動的贏家與輸家：

贏家

川普：這位候任總統的財富今年飆升至歷史新高，這得益於他在川普媒體與科技集團公司 (Trump Media & Technology Group Corp., TMTG)(DJT-US) 所持多數股權的表現。儘管上季虧損 1,920 萬美元，但這家社群媒體公司今年上漲 95%，目前市值超過 70 億美元。

黃仁勳：到目前為止，輝達執行長黃仁勳是人工智慧 (AI) 熱潮中最大的個人贏家之一，今年他的淨資產增加 760 億美元。輝達的股價在 2024 年幾乎成長兩倍，並在今年 6 月首次成為全球市值最高的公司。

祖克柏：儘管歐盟開出 8.41 億美元的巨額反壟斷罰款，而且年初投資者對該公司數十億美元的 AI 計畫猶豫不決，但隨著 Meta 股價上漲近 70%，這位 Meta 執行長今年的淨資產增加 810 億美元。

中國億萬富翁：包括騰訊控股 (00700-HK) 在內的中國億萬富翁。騰訊執行長馬化騰、小米集團 (01810-HK) 董事長雷軍和寒武紀科技 (688256-CN) 聯合創始人陳天石的財富在 2024 年增加了 14%。 60 歲以下的億萬富翁：今年，上榜的年輕億萬富翁的財富成長速度是年長億萬富翁的兩倍多。 60 歲以下的億萬富翁占該指數的 27%。

輸家