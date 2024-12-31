美元今年漲勢屹立不搖 離岸人民幣匯率一度貶逾兩年新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-31 19:40

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美元在今年最後一個交易日周二 (31 日) 下跌，不過隨著投資人替川普上台做準備，美元仍有望在今年實現強勁的年增幅。與此同時，離岸人民幣匯率同日大幅貶值，對美元匯率一度跌至逾兩年新低，稍後跌幅有所收窄。

在美國公債殖利率攀升的推動下美元走強，周一將日元匯率推至 7 月以來新低，約 1 美元兌 158 日元。不過美元兌日元周二下跌，日本市場尾盤下跌 0.14%，至 156.65 日元。儘管如此，日元仍將在今年下跌 10%，延續連第四年走貶頹勢。

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日本股市周二收盤後開始休市至下周一 (1/6)，周三多數市場因元旦假期休市因此成交量可能會非常清淡。

衡量美元兌其他 6 種主要貨幣的美元指數跌 0.12% 至 107.92，略低於兩年高點。該指數今年大漲 6.6%，因交易員減少聯準會 (Fed) 明年大幅降息押注。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 資深外匯分析師 Lee Hardman 表示：「美國債券殖利率走高，反映川普政府政策議程的潛在通膨影響，包括提高關稅、收緊移民政策和維持寬鬆的財政政策。」

美國利率可能在較長時間內維持在高位，讓多數其他貨幣承壓，尤其是新興市場貨幣，因交易員擔心美國與其他經濟體之間的明顯利差。

與此同時，離岸人民幣周二一度貶值 0.7%，至 1 美元兌人民幣 7.3695 元，寫下 2022 年 10 月以來新低。截稿前，人民幣兌美元匯率貶值 0.4%，至 7.3416。