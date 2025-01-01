美國10月房價年升3.6% 增速略有放緩

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-01 02:30

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根據標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周二 (31 日) 公布最新數據顯示，美國 10 月標普 CoreLogic Case-Shiller 全國房價指數年升 3.6%，低於 9 月的 3.9% 年增幅，顯示美國房價成長放緩，原因是買家有更大的議價能力。

數據衡量的是截至 10 月份的 3 個月期間，當時 30 年期抵押貸款利率跌至兩年低點，然後又回升。儘管借貸成本上升，但房源供應的增加給買家更多的選擇和更大的議價能力。

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儘管如此，全國指數連續第 17 個月創下歷史新高。

標普道瓊指數公司大宗商品、實物和數位資產主管 Brian Luke 在一份聲明中表示：「根據涵蓋大選前的最新數據，我們的全國房價指數顯示出持續改善。」

與此同時，標普 CoreLogic Case-Shiller 的數據顯示，10 月 20 個城市的房價指數比去年同期成長 4.2%，略高於市場預期的 4.1%，而前一個月的年漲幅為 4.6%，其中紐約仍以 7.3% 的漲幅位居年度漲幅榜首。