降息和避險需求提振 金價喜迎2010年以來最強的一年

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-31 19:54

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黃金價格周二 (31 日) 走揚並保持窄福波動，主要是元旦假期前交易清淡。儘管如此，金價仍將以正面的基調結束創紀錄的一年，受到央行大力買盤、地緣政治不確定性和貨幣政策鬆綁，推動這種避險金屬寫下 2010 年以來最強年度表現。

截稿前，現貨黃金價格上漲 0.18%，至每盎司 2,610.53 美元；明年 2 月交割的黃金期貨價格上漲 0.19%，至每盎司 2,623.06 美元。

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作為 2024 年表現最好的資產之一，金價今年迄今已上漲逾 26%，創下 2010 年以來的最大年度漲幅，在全年連續破紀錄反彈後，金價於 10 月 31 日寫下 2,790.15 美元的歷史新高。

WisdomTree 宏觀經濟研究主管 Aneeka Gupta 表示：「地緣政治風險上升、央行需求增加、全球央行放鬆貨幣政策，以及與黃金掛鉤的交易所交易大宗商品 (ETC) 資金重新流入，是推動金價在 2024 年上漲的主要因素。」

Gupta 補充說，儘管美元走強和聯準會 (Fed) 寬鬆步伐放緩帶來了一些不利因素，但金價在 2025 年可能仍會受到支撐。

Fed 本月連續第 3 次降息，但暗示 2025 年的降息幅度不會那麼大。與此同時，美國候任總統川普即將上台也準備對全球經濟政策產生重大影響，包括關稅、放鬆管制和稅收修正案。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「如果在川普 2.0 時代，全球地緣政治緊張局勢加劇，黃金多頭可能會迎來另一個輝煌的一年，這可能會推動投資者轉向這個久經考驗的避風港。」

高盛大宗商品策略師 Daan Struyven 表示：「我們預估金價將升至每盎司 3,000 美元，因央行需求結構性上升，且 Fed 降息將周期性地逐步提振 ETF 持倉。」

其他貴金屬方面，現貨銀穩定在每盎司 28.96 美元、鈀金上漲 0.8%，至每盎司 910.70 美元、鉑金上漲 0.4%，至每盎司 904.56 美元。