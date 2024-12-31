再獲國家認證！彰化銀行蟬聯永續金融評鑑前25% 環境與公司治理2指標滿分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-31 20:25

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金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，彰化銀行 (2801-TW) 繼 112 年獲銀行業前 20% 成績，今年榮獲銀行業前 25% 佳績，位居銀行業前段班，顯見長期實踐 ESG 之績效卓著，深獲主管機關高度肯定。

永續金融評鑑題組由永續發展、環境、社會及公司治理四大面向組成，係參考國際趨勢及國內金融業發展進程，搭配「公司治理評鑑」設計各項題組，以建構兼容國內外永續金融發展趨勢的評鑑機制。

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彰銀在本次評鑑中，於「環境指標－氣候風險策略」及「公司治理指標－內部控制強化」等兩構面獲得滿分，其他指標項目亦取得傑出成績。彰銀董事會為該行氣候議題之最高治理單位，對銀行營運、投融資組合及提升低碳轉型之綠色金融相關業務訂定指標及目標，並指導、監督及持續追蹤執行進度，以減緩氣候風險帶來的衝擊，將其化為轉型契機。

本屆永續金融評鑑指標納入防範金融詐騙、支持國內文化活動及產業等新興永續議題。為響應防詐政策，彰銀由上而下結合金融本業推動多項防詐措施，由三位獨董擔任防詐宣導大使，傳授全行行員識詐能力及阻詐知識；於官網設置「防制金融詐騙教育宣導專區」，並深入校園及偏鄉進行防詐騙宣導，亦停止於非實名制社群平台之廣告投放，透過實際行動展現保障客戶財產及阻絕詐騙之決心。此外，推動藝術文創傳承亦是彰銀重要公益策略，藉由贊助各項重要慶典活動，挹注資源以支持我國促進文化產業及觀光產業發展，運用核心金融職能響應聯合國 SDGs，同時兼顧在地化之永續發展。

彰銀 2024 年除核心業務持續穩健成長績效亮眼外，近期連續取得社團法人中華公司治理協會 CG6014(2023) 公司治理制度評量「特優」認證，入選「道瓊永續世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，永續金融影響力備受國際肯定。並以永續願景規劃營運策略，推展綠色存款專案、永續績效連結授信貸款、綠電及再生能源產業貸款等多樣化永續金融商品及規劃發行永續發展債券，導引資金投入永續發展。